Ramazan orucu Türkiye'de birçok ilde farklı saatlerde açılıyor. Diyanet'in belirlediği Ramazan İmsakiyesine göre Ramazanın birinci günü en uzun oruç 15 saat 56 dakikayla Sinop'ta, en kısa oruç ise 15 saat 22 dakikayla Hatay'da tutulacak. Türkiye'de coğrafi konumundan dolyı illere göre sahur ve iftar vakitleri farlılık gösteriyor. Peki Orucu en son hangi şehir açar? İşte orucu en son açan ve en geç iftar yapan iller

TÜRKİYE'DE ORUCU EN SON HANGİ ŞEHİR AÇAR?

Güneşin batış ve doğuş zamanına göre belirlenen iftar ve sahur vakitleri, her şehirde değişiklik göstermektedir. Orucu en son açan şehir muhakkak ki Batıda yer almaktadır. Marmara ve Ege Bölgesinde güneş daha geç battığı için orucu son açan şehir coğrafi konumundan dolayı iftarın en geç yapıldığı ildir. Ülkemizde en geç oruç açan şehir Edirne'dir.

Doğu illerinden batı illere doğru gidildiğinde orucun açıldığı saatler artmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde orucu ilk açan şehirler, doğuda yer alırken, orucu son açan şehirler ise batıda yer almaktadır.

TÜRKİYE'DE ORUCU EN SON AÇAN ŞEHİRLER

Türkiye'de ramazan ayının ilk gününde oruç en erken 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, en son ise 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de açılacak. En uzun oruç 15 saat 56 dakikayla Sinop'ta tutulacak.

Ramazan'da en uzun orucu Sinoplular tutuyor. Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak.

Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

Ramazan ayının son gününde ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek.

Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak.

Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.

Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak.

Bu mübarek ayın en kısa orucunu ise Hataylılar tutacak. Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.

EN GEÇ İFTAR YAPAN İLLER

İstanbul

Ardahan

Artvin

Kastamonu

Zonguldak

Bartın

Edirne

Sinop

Kırklareli

Türkiye'de ilk iftarı hangi şehir açıyor? İşte orucu en erken açan ve ilk iftar yapan şehirler İmsak saati ile iftar saati arasında geçen süre oruçlu kalma süresidir. Bu süre, ülkemizde yer alan güney illerinden, kuzey illerine doğru artmaktadır. Bu nedenle ülkemizde en kısa oruç tutan iller; ülkemizin güneyinde yer alan illerimizdir. Hatay, Kilis, Mardin, Hakkari, Antalya, Mersin ve Adana illeri ülkemizin en güneyinde yer alan iller olduğundan bu illerde tutulan oruç süresi daha kısadır.

Tersi durumda da kuzeyde yer alan illerde oruçlu kalma süresi daha uzundur. Kırklareli, Edirne, Bartın ve Kastamonu illeri en uzun oruç tutulan şehirler olacaktır.

EN UZUN ORUÇ TUTULAN İL: Sinop

EN KISA ORUÇ TUTULAN İL: Hatay

EN ERKEN İFTAR AÇAN İL: Iğdır

EN GEÇ İFTAR AÇAN İL: Çanakkale