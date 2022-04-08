Parfüm sıkmak orucu bozar mı? sorusu, günlük hayatta deodorant ve güzel kokular kullananlar tarafından araştırılıyor. Orucu bozan şeylerin başında bilerek bir şeyler yiyip içmek geliyor. Oruçlu geçirilen süre içerisinde parfüm sıkmanın orucu bozan durumlar arasında yer alıp almadığı ile gündemde yer alıyor. Peki Parfüm sıkmak orucu bozar mı? Oruçluyken parfüm sıkmak mekruh mu? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması

Oruç bozan veya şüpheye düşüren durumlar arasında oruçluyken parfüm sıkmak yer alıyor. Yoğun kokuların nefes yoluyla solunmasının orucu tehlikeye atıp atmadığı konusunda tereddüte düşenler için Diyanet'in bu konudaki yorumu haberimizde yer alıyor.

PARFÜM SIKMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken vücuda parfüm sıkmanın herhangi bir sakıncası bulunmuyor.

Oruç tutanların deodorant, parfüm veya kolonya kullanmaları, bunları koklamaları caizdir. Bunlar yemek ve içmek sınıfına dâhil olmadığı için orucu bozmazlar.

Oruçluyken parfüm kullanılması orucu bozmamaktadır. Özellikle Ramazan ayında diğer insanlarla ile iletişim halinde olacak vatandaşlar, temizliklerine önem göstermelidir.

ORUÇLUYKEN PARFÜM SIKMAK MEKRUH MU?

Orucun gerçeklerinden birisi bazı noktalarda zevklere karşı dikkatli olmaktır. Bir kolonyayı ya da herhangi bir kokuyu fazlaca koklamak mekruhtur. Çünkü orucun gerekçelerinden biri de zevklere karşı dikkatli olmaktır.

MEKRUH NE DEMEK?

Mekruh; yapılması dinen doğru bulunmayan, terk edilmesi istenen, yapılmaması yapılmasından daha uygun olan davranışlardır.