Ramazan orucu Türkiye'de birçok ilde farklı saatlerde açılıyor. Diyanet'in belirlediği Ramazan İmsakiyesinde illere göre sahur ve iftar vakitleri yer alıyor. Bu yıl yaklaşık 15 saat oruç tutacağız. Bu saat illere göre dakika bazında farklılık gösterebiliyor. Peki Türkiye'de ilk iftarı hangi şehir açıyor? İşte orucu en erken açan ve ilk iftar yapan şehirler

TÜRKİYE'DE İLK İFTARI HANGİ ŞEHİR AÇIYOR?

Güneşin batış ve doğuş zamanına göre belirlenen iftar ve sahur vakitleri, her şehirde değişiklik göstermektedir. En erken orucu açan şehir muhakkak ki doğuda yer almaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinde güneş daha erken battığı için orucu ilk açan şehir coğrafi konumundan dolayı iftarın en erken yapıldığı ildir. Ülkemizde en erken oruç açan şehir Hakkari'dir. Daha sonra Iğdır ilinde oruç açılmaktadır.

Doğu illerinden batı illere doğru gidildiğinde orucun açıldığı saatler artmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde orucu ilk açan şehirler, doğuda yer alırken, orucu son açan şehirler ise batıda yer almaktadır.

Hakkarililer, Türkiye'nin en batısında yer alan Edirne'de yaşayan vatandaşlardan bir saat 23 dakika önce iftar sofrasına oturacak.

En geç iftar açan ilimiz : Edirne'dir.

Ramazan'da en uzun orucu Sinoplular tutuyor. Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak,

Bu mübarek ayın en kısa orucunu ise Hataylılar tutacak. Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek.

Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak.

TÜRKİYE'DE ORUCU EN ERKEN AÇAN ŞEHİRLER

En erken oruç açan şehir HAKKARİ ilidir.

Orucun en erken açıldığı ikinci ise Iğdır ilidir.

Van ili üçüncü sırada yer almaktadır.

Şırnak ili dördüncü sıradadır.

Ağrı ili ise beşinci sırada yer almaktadır.

Kars altıncı sırada yer almaktadır.

Bitlis yedinci sıradadır.

Siirt ise sekizinci sırada en erken oruç açan ildir.

Orucu en son hangi şehir açar? İşte orucu en son açan ve en geç iftar yapan iller