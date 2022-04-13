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Sağlık

Harekete geçildi! Hayati önem taşıyor: Artık Türkiye'de üretilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insülinin artık Türkiye'de üretileceğini müjdesini verdi. Bakan Koca, hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçildiğini açıkladı.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 23:24 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 23:44
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diyabet hastaları için hayati öneme sahip, yerli insülin üretimi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK), firmalara çağrıda bulunduğunu açıkladı.

"İNSÜLİN TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsülin Türkiye'de üretilecek. Kronik bir hastalık olan diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Kovid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra insülinin yerlileşmesinde." ifadelerini kullandı.

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