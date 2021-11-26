26 Kasım 2021 Cuma 17:38 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 17:38

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'na 40 bin sağlık personel alınacağının müjdesini vermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımına ilişkin detayları paylaştı. Bu kapsamda kadro ve branş dağılımı da netleşti. Bakanlık bünyesine yapılacak olan personel alımı KPSS puanı ile gerçekleştirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli alımı ne zaman 2021? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bakanlık bünyesine yapılacak olan 40 bin personel alımına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, alımların KPSS puanına göre yapılacağını, ÖSYM tarafından gerçekleşecek yerleştirme ile 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin de sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli alımı ile ilgili açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Böylece 40 bin sağlık personeli alımında kadro ve branş dağılımı netleşti.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar için bekleyiş sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımı ile ilgili gelişmeleri duyurdu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.'

40 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Bakan Koca; hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti kadrolarında alımların olacağını da sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı ayıları, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile netleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak. Kılavuzun ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Geçen yıl Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan personel alımlarında yayınlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekildeydi:

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:

"...Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler:

"...Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."