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Savunma

ABD bombardıman uçaklarını göndereceğini açıklamıştı! Rusya'dan 'bölgede füze testi'

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı B-1 bombardıman uçakları ve 200 destek personelinden oluşan bir keşif filosunun Norveç'e konuşlandırılmasından rahatsızlık duyan Rusya'nın bölgede bir füze testi gerçekleştireceği bildirildi.

star.com.tr19 Şubat 2021 Cuma 22:31 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 22:32
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ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı B-1B Lancer bombardıman uçağı filosunun ilk defa Norveç'e gönderileceği bildirilmişti. B-1 bombardıman uçakları ile çalışacak olan 200 Amerikan askerinin halihazırda Norveç'te bulunan hava üssünde olduğu biliniyor.

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Amerikan bombardıman uçaklarının Norveç'te konuşlandırılmasından memnun olmadığı düşünülen Rusya ise bir füze testi yapacağını duyurdu.

The Barents Observer tarafından yapılan habere göre Rusya, Norveç'in kuzeyinde yer alan uluslararası bir bölgede füze testi gerçekleştireceğini açıkladı. Rus yetkililerin Norveç ile Ayı Adası arasındaki uluslararası sular üzerinde 18-24 Şubat tarihleri arası için hava trafiğini uyarmak adına nota yayınladığı bildirildi.

Norveç Savunma Araştırma Kuruluşu (FFI) Araştırma Görevlisi Kristian Åtland, "Tesadüfen olsun veya olmasın, Rusya'nın test alanı 22 ila 25 derece doğu boylamı arasında, başka bir deyişle 24. meridyen civarında yer alıyor. Müttefik uçaklar, Norveç'in kendi kendine koyduğu kısıtlamalar nedeniyle normalde bu hattın doğusunda eğitim faaliyetleri yürütmez." dedi.

Rusya'nın nota duyurusu sonrası ne tür bir füze ile testi gerçekleştireceği henüz netlik kazanmadı.

star.com.tr

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