''Deniz Zehri'' gemisavar füzesinin ilk atışı yapıldı

09 Mart 2020 Pazartesi 10:23 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 10:23

Avrupa merkezli bir füze sistemi geliştiricisi ve üreticisi olan MBDA firması tarafından geliştirilen Fransa ve Birleşik Kralllık’ın ortaklaşa geliştirip kullanacağı Sea Venom gemisavar füzesi ilk deneme atışını başarıyla tamamladı. Füze, 2010 Lancaster House antlaşmaları kapsamında ortaklaşa geliştirildi.

Test atışlarının, Levant'taki test sahasında 20 Şubat'taki yapıldığı ancak yeni açıklandığı bildirildi.

Toplamda yaklaşık 120 kg ve 2,2 metre uzunluğundaki füze, 30 kg harp başlığı taşıyor ve bu da füzenin ses altı hızda tahmini 12 mil menzile ulaşabilmesini sağlıyor.

Füzenin kesin menzili bilinmiyor, ancak MBDA geçmişte yaptığı açıklamada çoğu modern hava savunma sisteminin menzilinin dışından atışın başlatılabileceği açıklamasında bulunmauştu.

Fransa'da ANL olarak bilinen Sea Venom (anti-navire léger veya hafif gemisavar), Fransız Donanmasının gelecekteki Guépard Hafif Ortak Helikopterinden (veya HIL - Hélicoptère Interarmées Léger) ateşlenmek üzere özel olarak tasarlanmış bir gemi savar füzesidir. Füze Kraliyet Donanması'nın AW159 Wildcat helikopterinde Sea Skua'nın yerini alacak.