09 Mart 2020 Pazartesi 12:23 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 12:26

Resmi adı “Döner Namlulu Silah Sistemi Geliştirme” (DNSSG) olan proje kapsamında 12.7x99 mm NATO Fişeği atabilen üç adet namluya sahip silahın özgün olarak tasarlanması hedeflendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine kazandırmak amacıyla MKE özkaynakları ile başlatılan projede dakikada bin ile bin 200 arası mermi atımı hedeflendi.

C4Defence’in edindiği bilgilere göre top ile son testler Ocak ayında Konya Karapınar atış sahasında gerçekleşti.

Bu testlerde topun dakikada bin mermi atım yeteneği ve açıklanmayan mesafeden mukavim hale getirilmiş fişekle levhayı delme yeteneği ölçüldü. Gatling bin mermiden fazlasını tutukluk yapmadan attı ve metal plakayı deldi.

Döner Namlulu Silah Sistemi Geliştirme (DNSSG) özellikleri

20 milimetre 3 veya 6 Namlulu Silahlarla donatılabilen son teknoloji ürün, yüksek hassasiyete sahip Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemidir. Sistem, paletli ve tekerlekli araçlar, gemiler ve statik uygulamalar dahil olmak üzere her türlü askeri platformda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sistem her iki yanına akıllı roket podu veya makinalı tüfek entegrasyonu sağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Mevcut hali ile sisteme Stinger arayüzü tanımlanmış olup farklı füze sistemleri entegre edilebilmektedir.

20 mm Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi genel özellikleri;

Manuel ve otomatik uzaktan kontrol imkanı,

Gece/gündüz kamerası,

Termal Kamera,

Lazer Mesafe Ölçer,

Hareket halinde atış yeteneği,

Otomatik Hedef Takibi ve Balistik Hesaplama,

Yüksek Hassasiyetli Gyro Stabilizasyonu,

Atış Adedi ve Mühimmat Sonu Uyarısı,

360° sonsuz dönüş yeteneği,

MIL-STD-810F çevre koşullarına uygunluk,

MIL-STD-461E EMI/EMC koşullarına uygunluk

Yükseliş açısı -15° ile +55° arasında

Teknik Özellikler

Ağırlık: 500Kg

Namlu Açısı: -15°/+55°

Birincil Silah Sistemi: 20mm Çok Namlulu

Açısal Hız: 60°/saniye

Güç Kaynağı: 28VDC (115AC, 60Hz Opsiyonel)

Atış Hızı: Dakikada 4500 mermi, (6000 mermi Opsiyonel)