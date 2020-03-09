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Savunma

Obüslerden 3 kat daha uzun menzile sahip 'Yeni Süper Top' başarıyla test edildi

ABD Ordusu, yeni Stratejik Uzun Menzilli Top'un Arizona'daki Yuma Proving Ground'da yapılan testlerde geleneksel bir obüsün 18 kilometrelik mesafesinden çok daha uzak olan 65 kilometrelik bir mesafeye mühimmatı ateşlediğini açıkladı.

09 Mart 2020 Pazartesi 11:41 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 11:41

Yapılan son testte yeni tip obüsün, 65 kilometrelik bir mesafeye mühimmatı fırlatmak için “süper şarjlı” bir itici yakıt kullandığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta, yeni Stratejik Uzun Menzilli Top'un ilk görüntüsü, ABD-İngiltere Modernleşme Gösteri Etkinliği için hazırladığı sunum sırasında yanlışlıkla paylaşılmıştı.

Yetkililer, Excalibur hassas güdümlü mühimmatın “kesin” bir hedefi vurduğunu söyledi. Ayrıca yapılan testin roket destekli XM1113'ün hassasiyeti için değil, menzil için test edildiğini belirtti.

ABD Ordusu Vadeli İşlemler Komutanlığı'ndaki Uzun Menzilli Hassas Mühimmatlar Çapraz İşlevli Ekibini yöneten Orgeneral John Rafferty Jr., topun 20 ila 60 kilometre uzaklıktaki hedeflere saldırmak için yeni bir yol vaat ettiğini söyledi. Rafferty, “Komutanların farklı saldırılarına izin veriyor, onlara savaş alanında daha derin hedeflere ulaşmaları için helikopterler ve silahlı insansız uçaklar dışında bir silah sistemi sağlıyor” dedi.

Ordunun, BAE Systems tarafından üretilen XM1299 mühimmatından 18 adet sipariş verdiğini ve bunları 2023 yılında bir tabura göndermeyi hedeflediklerini belirten Rafferty, “Bu bize platformu operasyonel bir birimin elinde test etme ve bölüm düzeyinde destek atışları için operasyonel konsepti değerlendirme fırsatı verecektir. Yeteneği ve menzili kanıtladık.” ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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