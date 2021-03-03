F-35B savaş uçakları, İtalyan ITS Cavour uçak gemisinde teste tabi tutuldu

star.com.tr 03 Mart 2021 Çarşamba 21:17 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 21:18

16 Şubat 2021 tarihinde ABD Donanması tarafından yapılan basın açıklamasında, İtalyan Donanması'nın uçak gemisi Cavour'ın (CVH 505), "operasyonlara hazır" sertifikasını almak için ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan Norfolk Donanma Üssüne ulaştığı bildirilmişti. Uçak gemisinin, ABD'de bir dizi F-35B uçağını güvenli bir şekilde indirme ve kaldırma görevini icra edeceği ifade edilmişti.

İtalyan uçak gemisi Cavour, F-35B sertifikası için ABD'de 28 Şubat 2021 tarihinde İtalyan Donanmasına ait uçak gemisi ITS Cavour'ın, F-35B savaş uçakları ile uyumluluğunun doğrulanmasına dair sertifikaları almak üzere deniz denemelerine başladığı bildirildi.

Test ekibi, NAS Pax River merkezli F-35 Entegre Test Gücü'nden yaklaşık 180 personelden oluştuğu belirtilirken, deniz denemelerinin dört haftaya kadar süreceği aktarıldı.

ITS Cavour uçak gemisi Komutanı Kaptan Giancarlo Ciappina, "ABD Deniz Kuvvetlerinin beşinci nesil savaş uçağını uçuş güvertemizde görmek bugün hepimiz için dikkate değer bir başarıdır. Bu, aslında olağanüstü bir başarıyı temsil ediyor, aynı zamanda İtalyan Deniz Havacılığı ve Donanması'nın geleceği için yeni bir meydan okumayı temsil ediyor." şeklinde konuştu.

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