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Savunma

Gürcistan duyurdu: Yerli keşif ve muharip İHA yolda

Gürcistan, ilk yerli keşif ve muharip insansız hava aracının (İHA) geliştirildiğini duyurdu.

star.com.tr24 Şubat 2021 Çarşamba 18:41 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 18:59
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Gürcü havacılık geliştirme ve üretim şirketi Tbilaviamsheni (TAM), Gürcistan'ın T-31 isimli ilk keşif ve muharip insansız hava aracı (İHA) geliştirdiklerini duyurdu.

Gürcistan merkezli InterPressNews T-31 olarak adlandırılan İHA projesini bildirdi.

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TAM Yönetim Kurulu Başkanı Vazha Tordia'nın Georgia InterPressNews'e 2015 yılında kurulan TAM Management şirketinin Gürcistan'ın ilk İHA'sını geliştirdiğini açıklamasından üç hafta sonra İHA'nın dijital taslakları sergilendi.

InterPressNews'in Tordia ile yaptığı röportajda, üç kanatçıklı burun pervanesini çalıştıran ve içten yanmalı motorla güçlendirilen T-31 İHA'nın görüntüleri paylaşıldı. Sistemin ayrıca bir V-kuyruğu ve gövde altı elektro-optik / kızılötesi (EO/IR) yük kapasitesine sahip olduğu belirtildi. T-31'in kanatların altında iki büyük yakıt tankı taşıyan bir gözetleme İHA ve her bir kanadın altındaki iki direk üzerine yerleştirilmiş dört adet havadan satha füzeyle silahlandırılan bir muharip İHA olarak görev tanımlarına göre iki ayrı konfigürasyon gösterildi.

Silahlı T-31'in kesit çiziminde ayrıca, İHA'nın üst ön bölümünde, kanatların hemen önünde ve EO/IR yükünün üzerinde bulunan yük bölmesine monte edilmiş bir parabolik anteni de yer aldı. Şirket, Janes'e söz konusu antenin, görüntülerin ve verilerin görüş hattından iletilmesi için olduğunu aktardı.

Tordia, Proje T-31'in en olası ilk müşterisi olan Gürcistan Hava Kuvvetleri'nin gereksinimlerini karşılayan, yüksek teknoloji ve metalurjiye sahip uygun fiyatlı bir İHA olma amacını taşıdığını ifade etti.

star.com.tr

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