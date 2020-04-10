İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6968
  • EURO
    7,3347
  • ALTIN
    363.463
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • AKINCI TİHA'nın kinci prtotipi üretildi... Uçuş için gün sayıyor!
Savunma

AKINCI TİHA'nın kinci prtotipi üretildi... Uçuş için gün sayıyor!

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın 2. prototipinin görselini paylaştı.

star.com.tr10 Nisan 2020 Cuma 20:33 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 20:45
ABONE OL

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akıncı 2. prototip uçuşa gün sayarken... 500 km/sa hızla uçarken virüsten korunmanın yolunu bulmamız gerekiyordu. Sanırım bir çözüm bulduk. Maske tak ve #EvdeKal Türkiye. #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerini kullandı.

Akıncı TİHA, teknik özellikleri ve kabiliyetleri açısından dünya çapında örneği bulunmayan bir İHA platformu. Türkiye’nin en gelişmiş özelliklerine sahip insansız hava aracı Bayraktar Akıncı TİHA'nın ilk prototipi, geçtiğimiz yıl sonunda ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.  Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın 2. prototipinin görselini paylaştı ve uçuş için gün saydığını belirtti.

Bayraktar Akıncı Sistemi 

Bayraktar TB2’den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır.

Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecektir.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır.

Temel uçuş performans kriterleri

  • 40,000 Feet Uçuş İrtifası
  • 24 Saat Havada Kalış Süresi
  • 150 Km Haberleşme Menzili
  • Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
  • Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
  • GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Gelişmiş Özellikler

  • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
  • Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
  • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
  • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
  • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
  • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
  • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
  • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Teknik Özellikleri

Haberleşme MenziliÇift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS(250 Km)
Kalkış ve İnişPist (Otomatik)
Max Kalkış Ağırlığı5,500 kg
Operasyonel İrtifa40,000 ft
Uçuş Süresi24 saat
Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi1.350 Kg
Kanat Açıklığı20 mt.
Boy12.3 mt.
İtki Tipi2×750 HP

star.com.tr

Munzur'a düşen Uzman Çavuş Güneş aranıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir ülkede daha operasyonel oldu
Bir ülkede daha operasyonel oldu

Bir ülkede daha operasyonel oldu

Rusya, Türkiye'nin uyguladığı yönteme başvurdu
Rusya, Türkiye'nin uyguladığı yönteme başvurdu

Rusya, Türkiye'nin uyguladığı yönteme başvurdu

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Göreve hazır
Göreve hazır

Göreve hazır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.