star.com.tr 10 Nisan 2020 Cuma 20:33 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 20:45

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akıncı 2. prototip uçuşa gün sayarken... 500 km/sa hızla uçarken virüsten korunmanın yolunu bulmamız gerekiyordu. Sanırım bir çözüm bulduk. Maske tak ve #EvdeKal Türkiye. #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerini kullandı.

Akıncı TİHA, teknik özellikleri ve kabiliyetleri açısından dünya çapında örneği bulunmayan bir İHA platformu. Türkiye’nin en gelişmiş özelliklerine sahip insansız hava aracı Bayraktar Akıncı TİHA'nın ilk prototipi, geçtiğimiz yıl sonunda ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın 2. prototipinin görselini paylaştı ve uçuş için gün saydığını belirtti.

Bayraktar Akıncı Sistemi

Bayraktar TB2’den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır.

Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecektir.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır.

Temel uçuş performans kriterleri

40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

150 Km Haberleşme Menzili

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Gelişmiş Özellikler

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Teknik Özellikleri

Haberleşme Menzili Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS(250 Km) Kalkış ve İniş Pist (Otomatik) Max Kalkış Ağırlığı 5,500 kg Operasyonel İrtifa 40,000 ft Uçuş Süresi 24 saat Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi 1.350 Kg Kanat Açıklığı 20 mt. Boy 12.3 mt. İtki Tipi 2×750 HP

star.com.tr