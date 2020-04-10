TCG Anadolu'yu yerli ARAS-2023 koruyacak

10 Nisan 2020 Cuma 18:51 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 19:22

İnşa faaliyetleri İstanbul'da konuşlu Sedef Tersanesi'nde devam eden TCG Anadolu'yu, ARAS-2023 dalgıç tespit sonarı koruyacak. Armelsan Savunma Teknolojileri firmasının geliştirdiği sistem, platformlara dalgıç unsurlarca yapılacak taarruzların erken tespiti imkânını sunuyor.

Yerli SİHA sınır tanımıyor... Bir ülkede daha operasyonel oldu Aktif sonar sistemi olan ARAS-2023, 360 derecelik sonar kapsama alanına sahip. Gelen tehdidin konumunu yüksek hassasiyetle polar ve kartezyen koordinatlarda gösterebilen sistem, otomatik uyarı sistemine sahip ve aynı anda 2 bin adet teması idame edebiliyor.

C4 Defence'da yer alan habere göre, veri kaydı ve yeniden oynatma gibi özellikleri haiz olan sonar, birden fazla su altı birim ile ağ tabanlı kullanıma uygun yapıda. ARAS-2023, 5 ila 50 metre derinlikte görev yapabiliyor.