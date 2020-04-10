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Savunma

TCG Anadolu'yu yerli ARAS-2023 koruyacak

TCG Anadolu (L 400), Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor. Bu süreçte platforma entegre edielcek sistemler de gün yüzüne çıkıyor.

10 Nisan 2020 Cuma 18:51 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 19:22
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İnşa faaliyetleri İstanbul'da konuşlu Sedef Tersanesi'nde devam eden TCG Anadolu'yu, ARAS-2023 dalgıç tespit sonarı koruyacak. Armelsan Savunma Teknolojileri firmasının geliştirdiği sistem, platformlara dalgıç unsurlarca yapılacak taarruzların erken tespiti imkânını sunuyor.

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Aktif sonar sistemi olan ARAS-2023, 360 derecelik sonar kapsama alanına sahip. Gelen tehdidin konumunu yüksek hassasiyetle polar ve kartezyen koordinatlarda gösterebilen sistem, otomatik uyarı sistemine sahip ve aynı anda 2 bin adet teması idame edebiliyor.

C4 Defence'da yer alan habere göre, veri kaydı ve yeniden oynatma gibi özellikleri haiz olan sonar, birden fazla su altı birim ile ağ tabanlı kullanıma uygun yapıda. ARAS-2023, 5 ila 50 metre derinlikte görev yapabiliyor.

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Sistem, açık devre solunum sistemi kullanan dalgıçları 800 metre, kapalı devre donanım kullanan unsurları 400 metreden ve dalgıç intikal unsurlarını ise 1000 metre yarıçaptan tespit edebiliyor.

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