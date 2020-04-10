10 Nisan 2020 Cuma 13:43 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 13:44

Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri Rus uçaklarına ilk müdahalenin F-35'lerle yapıldığını, sonrasında iki İngiliz Typhoon savaş uçağının Rus uçaklarını izleme görevini devraldığını açıklamıştı Bunun ardından Rusya bölgede uçan bombardıman uçaklarının yanı sıra yüksek irtifa eğitimlerine de başladığını açıkladı.

Arktik'te coğrafyanın soğuk iklimini ısıtan Rus bombardıman uçakları ve bunları önlemek için havalanan batılı hava araçlarına ek olarak Ruslar da yüksek irtifa eğitimleri başlattı.

Rus Kuzey Filosu'na bağlı uçaklar, Arktik üzerinde stratosferik irtifa eğitimleri başlattı. Komutanlıktan yapılan açıklamada, 10 Su-24 (NATO Kodu: Fencer) ve beş MiG-31 (Foxhound) bölgede gündüz ve gece eğitim uçuşları icra etti.

Yaklaşık 17 bin metre irtifada yapıldığı belirtilen taktik eğitim faaliyetlerinde, yüksek irtifa önleme görevlerine ek olarak deniz düşman satıh hedeflerine karşı yer taarruz eğitimleri de yürütüldü. Platformlar, müşterek çalışmaların yanı sıra müstakil tatbikatlar de icra etti.

Rusya, olası düşman bombardıman uçağı akınlarına karşı MiG-31 yüksek irtifa önleme platformlarını bölgede konuşlandırıyor.

Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin ana taktik yer taarruz gücünü oluşturan Su-24'ler ise denizden ve karadan gelecek taarruzlara karşı görevlendirilmek üzere Kuzey Filo bünyesinde görev yapıyor.

star.com.tr