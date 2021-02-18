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Savunma

İsveç'ten 'Gripen' savaş uçağı hamlesi: Rusya tehdidine karşı ittifak talep ediyorlar

İsveç, Finlandiya'ya Saab tarafından üretilen Gripen savaş uçağının satımı konusunda Helsinki yönetimi ile iş birliğine hazır.

star.com.tr18 Şubat 2021 Perşembe 20:22 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 20:23
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İsveç, Finlandiya'ya Saab tarafından üretilen Gripen savaş uçağının satımı konusunda Helsinki yönetimi ile her türlü iş birliğine hazır.

Defense News'in haberine göre, İsveç'in üst düzey savunma yetkilileri, Gripen uçağının olası bir Rusya saldırısını önlemek için iki ülke arasında benzeri görülmemiş bir işbirliğine olanak sağlayacağını savundukları aktarıldı.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, savunma alanında İskandinav ülkeleri arasındaki işbirliğinin Moskova'nın "agresif hareketlerine" karşı çıkmanın bir ön koşulu olduğunu belirtti. Hultqvist, "Hava savunması bunun hayati bir parçası" dedi.

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İsveç Hava Kuvvetleri komutan yardımcısı General Anders Persson, Rusya'nın potansiyel saldırı noktaları olarak İsveç ve Finlandiya'ya odaklandığını belirterek, böyle bir durumda Finlandiya hava filosunun İsveç'teki üslere ihtiyacı olacağını vurguladı. Persson, bu iki ülkenin de Gripen savaş uçağına sahip olması durumunda Rusya'ya daha rahat karşı koyulacağını ifade etti.

star.com.tr

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