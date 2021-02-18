star.com.tr 18 Şubat 2021 Perşembe 20:22 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 20:23

İsveç, Finlandiya'ya Saab tarafından üretilen Gripen savaş uçağının satımı konusunda Helsinki yönetimi ile her türlü iş birliğine hazır.

Defense News'in haberine göre, İsveç'in üst düzey savunma yetkilileri, Gripen uçağının olası bir Rusya saldırısını önlemek için iki ülke arasında benzeri görülmemiş bir işbirliğine olanak sağlayacağını savundukları aktarıldı.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, savunma alanında İskandinav ülkeleri arasındaki işbirliğinin Moskova'nın "agresif hareketlerine" karşı çıkmanın bir ön koşulu olduğunu belirtti. Hultqvist, "Hava savunması bunun hayati bir parçası" dedi.