Pasifik'te suları ısındıracak gelişme! F-22 Raptor, F-35 ve B2'yle gözdağı

Star.com.tr 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:42 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:42

ABD'nin, Çin'le olası bir askeri çatışma için ve Kuzey Kore'den gelen tehditleri caydırmak maksadıyla, Avustralya ve Guam Adası'na F-22 Raptor, F-35 Lightning II ve B2 gizli bombardıman uçakları da dahil olmak üzere ekstra savaş uçakları göndermeye karar verdiği bildirildi.

29 Kasım'da atıfta bulunulan bir raporda, ABD'nin askeri yeteneklerine yer verilirken, Biden yönetiminin Çin'in askeri yayılmacılığıyla uğraşmayı da içeren stratejik önceliklerini vurguluyor.

Pentagon'un, Çin'e karşı koymak için Guam ve Avustralya'daki üsleri güçlendirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Güçlendirmelerin önümüzdeki yıl başlaması beklenirken, ABD Savunma Bakanlığı'nın tatbikatlar ve konuşlandırmalarla, olası bir çatışma için bölgeye hızla asker göndermesine yardımcı olacak hava üsleri de güçlendirme kapsamında yer alıyor.

F-22, F-35 VE B2 KONUŞLANDIRILACAK

ABD Savunma Bakanlığı Dış Politikadan Sorumlu Danışmanı Mara Karlin, "Avustralya'da yeni rotasyonel avcı ve bombardıman uçaklarının konuşlandırıldığını göreceksiniz." Açıklamasıyla, medyaya yansıyan haberleri teyit etti.

AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLEN ABD, AVUSTRALYA'YA KONUŞLANIYOR

ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi, Çin'in Tayvan'a yönelik artan askeri saldırganlığı ve Ukrayna sınırına yakın tehlikeli bir Rus askeri yığınağı gibi son gelişmeler, bu tür analizleri daha da anlamlı kılıyor.

Avustralya'daki artan uçak rotasyonları, ABD'nin Çin'i caydırmak için daha sert savunma duruşunun ana direği olarak strateji ile ilerlediğinin bir göstergesi. Bu uçaklar, B2 gizli bombardıman uçaklarının yanı sıra F-22 ve F-35 gizli savaş uçaklarını içerebilir.