Beklenen patriot siparişi kabul edildi: 103,8 milyar dolarlık rekor onay

Almanya, 20 milyar avroluk (20,7 milyar dolar) ülke tarihinin en büyük savunma sanayi paketini resmen onayladı. Yeni silah ve teçhizat siparişi, Rusya ile Ukrayna savaşı nedeniyle uzun süredir ihmal edildiği bildirildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Boris Pistorius, 38 büyük projeye yeşil ışık yakma kararını, "şimdiye kadarki en yüksek sayı" olarak duyurdu ve en büyük parçaların arasında yeni bir firkateynin de olduğunu belirtti.

103,8 MİLYAR DOLARLIK EK FON

Anlaşma içerisinde ayrıca Patriot füze savunma sistemleri ve roket topçularının satın alınmasını da kapsıyor.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ülkenin harap halde bulunan silahlı kuvvetlerini iyileştirmek için 100 milyar avro (103,8 milyar dolar) tutarında fon sağlayacaklarını bildirmişti.

ALMANYA UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERMEYECEK

Pistorius, yaptığı açıklamada, Alman askeri birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesi tartışmalarını değerlendirdi.

"Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum; savaş bitmediği sürece Ukrayna topraklarında Alman askeri olmayacak." diyen Pistorius, bu sorunun ateşkes veya barış sağlandığında tartışma konusu olabileceğini belirtti.

Pistorius, bunun nasıl olacağının, netleştiğinde gerçekleşebileceğini vurgulayarak "Örneğin, bir sınır hattı mı, bir tampon bölge mi yoksa silahlı kuvvetlerin barışı koruduğu bir barış koruma bölgesi mi olacak? Gördüğünüz gibi burada bir şey söylemek için birçok şey hala açık." dedi.

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