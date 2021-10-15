Türkiye, İngiltere'ye SİHA teklifini sundu!

15 Ekim 2021 Cuma 19:31 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 19:33

Son olarak Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO ülkesi olmuştu. Bir diğer NATO ülkesi İngiltere'nin de Türk SİHA'larıyla ilgilendiği ortaya çıktı.



CNN TÜRK'e konuşan Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, İngiltere'nin Türk SİHA'ları ile çok ciddi şekilde ilgilendiğini söyledi. Türkiye'nin İngiltere'ye SİHA konusunda farklı opsiyonları sunduğunu aktardı.

İNGİLTERE'YE SİHA TEKLİFİ YAPILDI

Bakan Varank, "İngiltere Türk Silahlı İnsansız Hava araçları ile çok ciddi ilgileniyor. Artık onların karar vermesi lazım. Biz kendilerine opsiyonları sunduk. Şu anda ciddi olarak bu opsiyonları değerlendiriyorlar" dedi.

İNGİLİZ BAKANIN TÜRK SİHA HAYRANLIĞI

İngiltere'nin Türk SİHA'larına ilgisiyse, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın 11 Aralık'ta yaptığı bir konuşmayla kamuoyuna yansımıştı. İngiliz Bakan, "Türkiye'nin İHA/SİHA'larını Suriye, Libya ve Diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını" söyledi.

21 Ocak'ta konuşan Bakan Varank, "Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace'ın SİHA'larımız için kullandığı ifade 'game changer' yani oyunun kurallarını değiştiren teknoloji. Bu açık bir şekilde bu alanda Türkiye'nin üstünlüğünün kabul edilmesi, artık kuralları Türkiye'nin belirlediğini itiraf etmek demek." ifadelerini kullanmıştı.

BİR ÇOK ÜLKE TÜRK İHA VE SİHALARINI KULLANIYOR

Ayrıca Ukrayna ve Katar, Azerbaycan ve Türkmenistan'a Bayraktar TB2 insansız hava aracı, Tunus'a TUSAŞ üretimi Anka insansız hava aracı satıldı. Suudi Arabistan ise bir süredir Karayel insansız hava araçlarını kullanıyor.

Ancak yerli silahlı insansız hava araçlarına yönelik ilgi bu ülkelerle sınırlı değil. Irak, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Etiyopya, Umman, Nijerya, Litvanya, Letonya, Macaristan, Bosna Hersek gibi ülkelerde yerli SİHA'larla ilgileniyor. Bu ülkelere son olarak İngiltere de katılmış oldu.