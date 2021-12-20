'Türkiye'nin F-35'lerini Yunanistan'a verelim' teklifi! Türk düşmanları amacına ulaşacak mı?

star.com.tr 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:56 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:58

Yunan gazetesi Kathimerini'de yer alan habere göre, Yunanistan ile savunma iş birliğini güçlendiren Rum ve Yunan lobilerinin savunucuları 'Menendez-Rubio' değişikliği de dahil olmak üzere, ABD savunma bütçesinin onayı, Yunanistan'ın F-35 alma hayalini güçlendirecek.

Yunanistan Hava Kuvvetlerinin, gerekli bir yükseltme olarak gördüğü F-35'i kesinlikle istediği belirtilen haberde, 'F-16 avcı uçaklarından 83'ünü Viper konfigürasyonuna yükseltmeye yönelik en son programla, hava kuvvetleri yetkilileri F-35 ile gelişmiş birlikte çalışabilirlik olanaklarına işaret ediyor. Ayrıca, yükseltilmiş F-16'ya F-35'i ve Fransa'dan alınan Rafale uçaklarını eklemek, hava kuvvetleri yeteneklerini önemli ölçüde artıracak.' ifadelerine yer verildi.

Habere göre, F-35'in yeteneklerini gören kıdemli hava kuvvetleri subayları, F-35'i "son insanlı uçak" olarak tanımlıyor ve altıncı nesil çok amaçlı uçakların büyük olasılıkla insansız olacağını tahmin ediyor.

'F-35 İÇİN ASIL MESELE PARA... OPERASYONEL HALE GELMELERİ 5 YIL SÜRER'

Gazetenin haberinde, F-35 alımında 'bütçeye' dikkat çekilirken, 'Asıl mesele para. Şu anda birim başına yaklaşık 100 milyon dolar olan fiyatın daha da düşeceği umulmaktadır.' ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Yunanistan F-35'i satın almaya karar verirse, operasyonel hale gelmeleri ve hava üslerinin F-35'e göre yükseltilmesi için beş yıl geçmesi gerekecek.

TÜRKİYE'YE KARŞI KİRLİ PLAN: TÜRKİYE'NİN F-35'LERİNİ YUNANİSTAN'A VERELİM

Rum ve Yunan lobisinin 'kadrolu senatörleri' Bob Menendez ve Marco Rubio, Yunanistan'la savunma sanayi iş birliği için Senato'ya bir tasarı sundu.

Söz konusu tasarı, ABD'nin Yunan askeri modernizasyonuna desteğini artırmayı ve Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ile ortak askeri çalışmaları teşvik ediyor.

İki senatörün sunduğu, 'ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık 2021' isimli tasarının 7. maddesinde, "ABD, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışını, Türkiye'nin Rus S-400 sistemini satın alması nedeniyle programdan çıkarılması sonucu üretilen ancak Türkiye'ye teslim edilmeyen uçakları da içerecek şekilde desteklemelidir" ifadelerine yer verilmişti.

TÜRK SİLAHLARINA DA DÜŞMAN

Türk düşmanı Menendez, geçtiğimiz ay ABD Savunma Bütçesi görüşmelerinde yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların büyük bir tehdit olduğu yalanıyla, "Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD'nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın." diyerek ambargo çağrısı yapmıştı.

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