Ukrayna'dan çok sayıda eski ZMA alımı

09 Nisan 2020 Perşembe 17:24 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 17:24

Yapılan açıklamada, “Ukroboronprom’un bir yan kuruluşu olan devlet şirketi Ukrspetsexport tarafından, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne 37 adet BMP-1 ZMA teslim edilmeye başlandı. Geçen hafta, zırhlı araçlar planlanandan önce Ukrayna’ya geldi. BMP-1’lerin teknik denetimi 2 Nisan’da başladı.” ifadeleri yer aldı.

Ukroboronprom’un basın bültenine göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı’na yapılan teslimatlar, Ukrayna’nın siparişi kapsamında verilen bir sözleşmeye uygun olarak yürütülmekte. Ukrayna Ordusu araçları belirlenen teslimat tarihinde teslim almayı planlıyor.

DefenceTurk'te yer alan habere göre, Ukroboronprom tarafından yapılan açıklamada, BMP-1 ZMA’ların tedarikçisi ayrıntılı olarak belirtilmedi. Bununla birlikte, yapılan açıklamaya eklenen fotoğraflara bakacak olursak Çek Cumhuriyeti yapımı BVP-1’lerin taret üstündeki kırmızı lambaları açıkça görünüyor. Taret üstünde bulunan bu lambalar, BMP-1 ZMA’nın Çek Cumhuriyeti tarafından üretilen kopyasının en ayırt edici özellikleri arasında yer alıyor.

Bu nedenle zırhlı araçlar Çek Cumhuriyeti’nin en büyük silah ihracatçısı olan Çekoslovak Grubu (Czechoslovak Group/ CSG) firması tarafından Ukrayna’ya ihraç edilmiş olabilir.

Ukrayna 9M14 Malyutka (NATO kod adı: AT-3 Sagger) tanksavar güdümlü füze (ATGM) sistemleri olmadan BVP-1’leri almış gibi görünüyor. Ukrayna, zırhlı araçlara 9M113 Konkurs (AT-5 Spandrel) veya Stugna-P gibi Sovyet veya Ukrayna menşeli ATGM’ler entegre edilebilir.

İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından yayınlanan Military Balance 2019 raporuna göre, Ukrayna Ordusu envanterinde 193 adet BMP-1 / BMP-1AK ZMA mevcut.

CSG tarafından paylaşılan ürün broşürüne göre, BVP-1 ZMA 13 ton ağırlığında ve 6-23 mm kalınlıktaki bir zırha sahip. Araç UTD-20 dizel motora sahip ve 65/45 km/s hızla hareket edebilir. Ayrıca 600 km’lik bir operasyonel menzile sahiptir.

ZMA, 2A28 Grom 73 mm yarı otomatik silah sistemiyle, opsiyonel olarak monte edilebilen 9M14M ATGM sistemi ve PKT 7.62mm Coax genel maksat makineli tüfeği ile donatılmıştır.