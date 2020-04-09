Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

09 Nisan 2020 Perşembe 09:02 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 09:02

Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti’nden VT-4 tipi ana muharebe tankı (AMT) tedarik edecek. Edinilen bilgiye göre; Çinli NORINCO şirketi tarafından tasarlanıp üretilen VT-4 tankının, teknoloji transferi ile birlikte Pakistan’da üretilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Pakistan’da bir montaj hattı kurulması, teknoloji transferiyle birlikte bazı parçaların Pakistan’da üretilmesi ve kritik parçaların ise Çin’den tedarik edilmesi planlanıyor.

2017 yılının sonunda bu konu üzerinde duyumlar alınmış, Ocak 2018’de ise Pakistan Kara Kuvvetleri tarafından VT-4 tankının test edildiğine dair görüntüler ortaya çıkmıştı.

Hindistan’ın geçtiğimiz Mart ayında 400 adet daha T-90S Bhishma tankı alacağını duyurmasının ardından, Pakistan ile Çin arasındaki görüşmeler hız kazandı. Daha önce Pakistan ile Çin, Al-Khalid olarak isimlendirilen ve MBT-2000 olarak da bilinen tankı, Pakistan Silahlı Kuvvetleri için ortaklaşa üretmişti. Bu ortaklıktan iki ülkenin de oldukça memnuniyet duyması ve Rusya’nın Hindistan ile benzer yürüttüğü T-90S programına cevap olabileceği için yakın gelecekte resmi anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

VT-4 AMT Genel Özellikleri

SavunmaSanayiST'te yer alan bilgiye göre, 52 ton ağırlığında olan VT-4 tankı; 10,1 metre uzunluğa, 3,4 metre genişliğe ve 2,3 metre yüksekliğe sahiptir. Tank, otomatik doldurucuya sahip 125mm’lik yivsiz top kullanmaktadır. 5 kilometre menzile sahip 9K119 Refleks güdümlü anti-tank füzesini de bu toptan ateşleyebilmektedir. Ana silahında 38 adet mühimmat bulunmasının yanı sıra bir adet 12.7mm’lik Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ve 1 adet 7.62mm ortak eksenli makineli tüfeğe sahiptir.

1300 beygir gücünde turbo dizel motor kullanan tankta, amortisörlü burulma çubuğu tip süspansiyon sistemi kullanılmaktadır. 25 güç/ağırlık oranına sahiptir. VT-4’ün ulaşabileceği maksimum hız; asfaltta 70 kilometre/saat olup, 500 kilometrelik harekat çapına sahiptir. Tankın ön taretinde önde NERA tabanlı kompozit zırh bulunurken, bu katmanın arkasında ise tamamen kaynaklı haddelenmiş çelik zırh bulunmaktadır. VT-4 tankı, Çin tarafından geliştirilen ERA (Explosive Reactive Armor) kullanmaktadır. Kontakt-5 Rus Kaktüs tip ERA’sı ile benzer özelliklere sahiptir. ZTZ-99A tankının ihracat modelidir.

VT-4 Kullanıcısı Ülkeler

Tayland

Çin, 2017 yılında Tayland Silahlı Kuvvetleri için 28+153 adetlik VT-4 siparişi almıştır. Kesin siparişi verilen 28 tank, kısa süre içerisinde teslim edilmiştir. 153 adetlik opsiyondan ise sadece 10 adetini kullanan Tayland, bu tankları ise 2019 yılında teslim almıştır.

*Peru

Çin tarafından Peru’ya, 100 adet VT-4 tankı teklif edilmiştir.