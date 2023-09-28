Selin vurduğu Derne'de su kaynaklarında ''bakteriyel kirlenme'' tespit edildi

Ulusal Birlik Hükümeti Yerel Yönetim Bakanlığı'na bağlı Çevre Temizlik İşleri Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ekiplerin, deniz suyunu limandaki arıtma tesisine çeken boruda su analizleri yapmak da dahil olmak üzere su kaynaklarında kapsamlı analizler yaparak etkilenen şehirlerdeki su kaynaklarını incelemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Söz konusu borunun, büyük miktarlarda deniz suyunu çekip Derne ve çevresindeki halka tatlı su sağlamak için önemli bir kaynak olan arıtma tesisine yönlendirdiği için bölgedeki deniz suyunu tuzdan arındırma işleminin önemli bir parçası olarak değerlendirildiği aktarıldı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Analiz sonuçları tüm kamu ve özel yeraltı su kaynaklarının mikrobiyal kontaminasyonla kirlendiğini gösterdi. Sonuçlar aynı zamanda deniz suyunun kanalizasyona karışması ve içindeki cesetlerin çürümesi sonucu kimyasal ve bakteriyel olarak kirlendiğini de gösterdi."

Ekiplerin suyu dezenfekte etmek için hap şeklinde klor dağıtmayı sürdürdüğü, aynı zamanda vatandaşları suyun güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağı konusunda eğittiği ve yönlendirdiği ifade edildi.



Ayrıca açıklamada, çeşitli su kaynaklarından su numunelerinin alınıp laboratuvarlarda analiz edilmesi, analiz sonuçlarına ve uzman tavsiyelerine göre uygun önlemlerin alınması nedeniyle analiz sürecinin birkaç hafta daha devam etmesinin beklendiğine işaret edildi.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ



Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'da sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu açıklamıştı.