'3 Büyükler'in istediği Luis Suarez kararını verdi

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la da adı anılan Luis Suarez'in yeni takımı belli oluyor.

LUİS SUAREZ TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR

Türkiye gelmeyi düşünmeyen, Arjantin'in River Plate takımından gelen teklifi de reddeden Uruguaylı golcüye İtalya'nın Fiorentina takımının da talip olduğu öğrenildi.

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FİORENTİNA'YA SICAK BAKIYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre; futbol yaşantısını Avrupa'da sürdürmek isteyen 35 yaşındaki golcünün de Fiorentina'ya sıcak baktığı ve bu transfer için gerekirse maaşında indirim de yapabileceği ileri sürüldü.

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45 MAÇTA 13 GOL, 3 ASİST

Ajax, Liverpool ve Barcelona'da forma giyen Luis Suarez son iki sezondur Atletico Madrid'de forma giyiyordu. Geçtiğimiz sezon 45 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu 13 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi