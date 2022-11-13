Abdullah Avcı transfer istedi, kontenjan krizi çıktı!

Dünya Kupası arasına sıkıntılı giren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ara transferde takviye istedi.

Aylar sonra lig maçında 11'de Şenol Güneş'ten sürpriz isim Tecrübeli teknik adam yönetime talebinde,ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle gözler takımdan ayrılma ihtimali bulunan Djaniny'ye çevrildi. Arap takımlarının ilgi gösterdiği oyuncunun yanı sıra Bakasetas'a da bir teklif gelebileceği, Stryger Larsen'e de ülkesinden bazı takımların ilgi duyduğu kaydedildi.