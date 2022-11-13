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  • Abdullah Avcı transfer istedi, kontenjan krizi çıktı!
Spor

Abdullah Avcı transfer istedi, kontenjan krizi çıktı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yabancı kontenjanının açılması halinde bir kanat forvet ve merkez orta saha talep etti. Bordo mavili kulüpte gözler takımdan ayrılma ihtimalleri olan Djaniny, Bakasetas ve Stryger Larsen'e çevrildi.

13 Kasım 2022 Pazar 11:54 - Güncelleme:
Abdullah Avcı transfer istedi, kontenjan krizi çıktı!
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Dünya Kupası arasına sıkıntılı giren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ara transferde takviye istedi.

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Tecrübeli teknik adam yönetime talebinde, "Çok fazla transfere ihtiyacımız yok ancak yabancı kontenjanında boşluk oluşursa hareket edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle gözler takımdan ayrılma ihtimali bulunan Djaniny'ye çevrildi. Arap takımlarının ilgi gösterdiği oyuncunun yanı sıra Bakasetas'a da bir teklif gelebileceği, Stryger Larsen'e de ülkesinden bazı takımların ilgi duyduğu kaydedildi.

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Kontenjan açılırsa Bruno Peres'in lisansı çıkarılacak. Sonra da bir kanat forvet ve bir merkez orta saha transferi için çalışılacak.

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