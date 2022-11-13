Hollanda Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst da kadroda yer aldı. Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar'la birlikte A Grubu'nda yer alan Hollanda, ilk maçını 21 Kasım'da Senegal'e karşı oynayacak. Sonrasında Ekvador'la karşılaşacak Louis van Gaal'in ekibi, ev sahibi Katar'la oynayacağı maçın ardından grup etabını noktalayacak.

ZAFERİ GETİRİP MİLLİ TAKIMA...

Siyah-Beyazlı formayla son 3 maçta 3 gollük performans ortaya koyan Wout Weghorst, bu akşamki Antalyaspor karşılaşmasında Kara Kartal'ın en önemli kozu olacak. Weghorst, atacağı gollerle takımına zaferi getirip ardından Hollanda Milli Takımı'na katılmayı planlıyor.

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CENK TOSUN'A ÖZEL GÖREV

Kartal'ın yükselen değeri Cenk Tosun, Antalyaspor maçına da ilk 11'de başlayacak. Şenol Güneş'in gelişiyle gollerine başlayan Cenk, milli takım kampı öncesi iyi bir performans göstermek istiyor. Cenk, Antalya karşısında her ne kadar kanatta maça başlasa da gizli forvet görevi görecek. Şenol Güneş, Cenk'in sık sık ceza alanı içine girmesini ve Redmond'un atacağı toplarla arka direkte golle buluşmasını istiyor. Beşiktaş, hafta içinde de bu hücum varyasyonlarına çalıştı.

ORTA SAHA ATİBA'YA EMANET

Beşiktaş'ta peş peşe iki şampiyonluk yaşayan teknik direktör Şenol Güneş; Jose Sosa, Atiba ve Oğuzhan Özyakup'tan oluşan uyumlu bir orta saha 3'lüsü oluşturmuştu. Güneş, kondisyon olarak eski günlerini aratsa da Atiba'nın kalitesinden ve pas oyunundan faydalanmak istiyor. Bu mücadele öncesi Gedson, Salih ve Atiba antrenmanlarda iyi bir uyum yakalarken, deneyimli oyuncu iki futbolcuyu maç içerisinde sık sık yönlendirecek. Şenol Güneş de bu üçlünün Antalyaspor maçında nasıl bir performans göstereceğini merak ediyor.

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SAİSS'İN YERİNE MONTERO

Antalyaspor maçı öncesi Romain Saiss'ten kötü haber geldi. Faslı stoperin adalesinde ağrı hissettiği ve bu mücadelede forma giyemeyeceği ifade edildi. Bu akşamki Antalyaspor karşılaşmasında savunma hattında Tayyip Talha Sanuç'un stoperdeki partneri Javi Montero'nun olması bekleniyor. İspanyol savunmacı, Türkiye Kupası'nda hafta içinde Serik Belediye'yle oynanan karşılaşmaya da ilk 11'de başlamıştı.

SEVİLLA KANCASI!

Öte yandan İspanyol basınında yer alan habere göre, bu sezon savunmada problem yaşayan Sevilla, Beşiktaş'ın 23 yaşındaki stoperi Francisco Montero'yu gündemine aldı. Haberde, Montero'nun yeniden ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve transferin gerçekleşmesinin ihtimaller arasında olduğu belirtildi.