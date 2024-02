Aboubakar, Galatasaray derbisine odaklandı!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, kendisine Galatasaray maçını hedef koydu...

Aralık ayında kadro dışı bırakıldığı sürecin ardından en çok konuşulan isim olan Vincent Aboubakar, 72 gün sonra ilk kez Konyaspor ile oynanan lig maçında 81. dakikada oyuna girmişti. Sahaya ayak basar basmaz tribünlerin tepki gösterdiği ve ıslıkladığı Kamerunlu futbolcu, bu durumu bertaraf edebilmek için kendini sahaya motive etti. Sakatlığını atlatıp yavaş yavaş fiziksel durumunu toparlayan Aboubakar'ın, İstanbulspor maçında da ikinci yarı süre alması beklenirken tam hazır hale gelmesi Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçıyla birlikte olacak.

SON GOLÜNÜ 8 EKİM'DE KAYDETTİ

Aboubakar'ın da kendisine özellikle Galatasaray derbisini hedef koyduğu kaydedildi. 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla son golünü 8 Ekim'de İstanbulspor'a karşı kaydetmişti. Ardından sahaya çıktığı 7 resmi maçta da tabelaya etki edemeyen Aboubakar, kötü anıları unutturmak ve yeniden Beşiktaş'ın, evinde alkışlanan oyuncusu olmak istiyor.

SANTOS YAKINDAN İLGİLENİYOR

Bu nedenle gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde 11'de sahne almayı hedefeyen yıldız isim, çalışma temposunu da artırdı. Teknik direktör Fernando Santos'un, yakından ilgilendiği oyuncusuyla her antrenmanda iletişim sağladığı ve fiziksel durumunu takip ettiği belirtildi. Portekizli hoca bir an önce Aboubakar'ı as kadro ile sahaya sürerek hücumda daha iyi bir takım ortaya çıkarmayı planlıyor.