Acun Ilıcalı Süper Lig'den ilk transferini yaptı! 3 yıllık sözleşme...

Hull City, Hatayspor'un başarılı orta saha oyuncusu Adama Traore'yi renklerine katıyor.
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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı
'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Süper Lig'de Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşmaya vardı. Malili orta sahayla 3 yıllık sözleşme
imzalayacak Hull City, Traore'nin sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Hatayspor'a bonservis bedeli ödemeyecek. Ancak Hatay cephesi sözleşme uzatma opsiyonunu kullanması halinde düşük bir bonservis ödenebilir.
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Bu sezon Süper Lig'in dikkat çeken isimleri arasında yer alan 26 yaşındaki futbolcu 2020 yazında Monaco'dan Hatayspor'a transfer olmuştu. Mali Milli Takımı'nda da forma giyen Traore, Hatayspor'daki 2. sezonunda 17 lig maçında 1 gol, 3 asistlik
de skor katkısı sağladı.