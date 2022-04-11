Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil açıklaması ve Ryan Babel itirafı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Ryan Babel transferiyle ilgili ilk kez net bir şekilde açıklama yaptı.
İngiliz basınından Mesut Özil ile ilgili gelen soruya Acun Ilıcalı, "Mesut, Hull'a gelmeyecek. Türkiye'de çok mutlu. Çok yakın arkadaşımdır. Türkiye'de çok mutlu olduğu için ona 'İngiltere'ye yeniden gelir misin?' diye soramam." cevabını verdi.
Acun Ilıcalı, "Mesut Özil, daha yeni İngiltere'den Türkiye'ye geçti ve Türkiye'de ailesiyle birlikte güzel bir hayat kurdu. Fenerbahçe ile olan problemlerini de kısa süre içerisinde çözeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Ryan Babel ile ilgili iddialar üzerine konuşan Hull City'nin sahibi ve başkanı, "Ryan Babel ile kış transfer döneminde görüştük. Onu Hull'a getirme şansımız vardı. Fatih Terim benim yakın dostumdur. Fatih Terim'den Babel'in transferi için izin istemiştim. Ancak Galatasaray'da teknik direktör değişti ve yeni hoca Babel'in kalmasını istedi. Biz de bu kararına saygı duyduk. Bu nedenle Galatasaray'da kaldı." dedi.
Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu, "Kış transfer döneminde bitiremediğimiz 1 ya da 2 büyük transferimiz daha vardı. Zaman dolduğu için transferleri bitiremedik. Ancak yaz transfer döneminde çok büyük alternatiflerimiz var." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.