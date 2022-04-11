Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil açıklaması ve Ryan Babel itirafı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Ryan Babel transferiyle ilgili ilk kez net bir şekilde açıklama yaptı.

"MESUT ÖZİL HULL CİTY'YE GELMEYECEK"

İngiliz basınından Mesut Özil ile ilgili gelen soruya Acun Ilıcalı, "Mesut, Hull'a gelmeyecek. Türkiye'de çok mutlu. Çok yakın arkadaşımdır. Türkiye'de çok mutlu olduğu için ona 'İngiltere'ye yeniden gelir misin?' diye soramam." cevabını verdi.

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"MESUT FENERBAHÇE İLE OLAN PROBLEMLERİNİ ÇÖZECEKTİR"

Acun Ilıcalı, "Mesut Özil, daha yeni İngiltere'den Türkiye'ye geçti ve Türkiye'de ailesiyle birlikte güzel bir hayat kurdu. Fenerbahçe ile olan problemlerini de kısa süre içerisinde çözeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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"RYAN BABEL'İ İSTEDİK AMA TORRENT BIRAKMADI"

Ryan Babel ile ilgili iddialar üzerine konuşan Hull City'nin sahibi ve başkanı, "Ryan Babel ile kış transfer döneminde görüştük. Onu Hull'a getirme şansımız vardı. Fatih Terim benim yakın dostumdur. Fatih Terim'den Babel'in transferi için izin istemiştim. Ancak Galatasaray'da teknik direktör değişti ve yeni hoca Babel'in kalmasını istedi. Biz de bu kararına saygı duyduk. Bu nedenle Galatasaray'da kaldı." dedi.

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"KIŞ TRANSFER DÖNEMİNDE 1-2 BÜYÜK TRANSFERİ BİTİREMEDİK"

Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu, "Kış transfer döneminde bitiremediğimiz 1 ya da 2 büyük transferimiz daha vardı. Zaman dolduğu için transferleri bitiremedik. Ancak yaz transfer döneminde çok büyük alternatiflerimiz var." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.