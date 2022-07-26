Adem Ljajic'ten şaşırtan transfer!

Şirket hisselerinin çoğunluğunu Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk'ün elinde bulundurduğu Bodrumspor'un Beşiktaş'tan ayrılan Sırp yıldız Adem Ljajic'le anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ın teklifi ortalığı karıştırdı! Maça çıkmadı...
Kariyerinde Fiorentina, Roma, Inter
gibi dev kulüplerde de forma giyen 31 yaşındaki ofansif orta saha 2018 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta 73 maçta 16 gol
attı. Ljajic geçen sezon kadro dışı bırakılıp ardından kulüpten ayrıldı.
Adis Jahovic'ten Bodrumspor'a tarihi imza!
Dünyaca ünlü birçok yıldız futbolcuyla yakınlığı bilinen Ali Şafak Öztürk'ün Ljajic'i Bodrumspor'a kazandırmak için girişim yaptığı
belirtildi.