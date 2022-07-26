İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2022 Salı / 27 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8774
  • EURO
    18,2143
  • ALTIN
    988.14
  • BIST100
    2554.87
Spor

Adem Ljajic'ten şaşırtan transfer!

1. Lig'in yeni takımı Bodrumspor'un, Beşiktaş ile yollarını ayıran Sırp 10 numara Adem Ljajic'i transfer etmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

DHA26 Temmuz 2022 Salı 12:10 - Güncelleme:
ABONE OL

Şirket hisselerinin çoğunluğunu Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk'ün elinde bulundurduğu Bodrumspor'un Beşiktaş'tan ayrılan Sırp yıldız Adem Ljajic'le anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın teklifi ortalığı karıştırdı! Maça çıkmadı...

Kariyerinde Fiorentina, Roma, Inter gibi dev kulüplerde de forma giyen 31 yaşındaki ofansif orta saha 2018 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta 73 maçta 16 gol attı. Ljajic geçen sezon kadro dışı bırakılıp ardından kulüpten ayrıldı.

Adis Jahovic'ten Bodrumspor'a tarihi imza!

Dünyaca ünlü birçok yıldız futbolcuyla yakınlığı bilinen Ali Şafak Öztürk'ün Ljajic'i Bodrumspor'a kazandırmak için girişim yaptığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.