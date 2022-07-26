Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a satan Beşiktaş, yeni bir sol beki kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladı. Siyah beyazlıların gündeminde ise İsveç'in Hammarby takımında forma giyen Mohanad Jeahze var.

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BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ 650-700 BİN AVRO

Siyah beyazlı kulübün 25 yaşındaki Iraklı futbolcu için yaklaşık 1 milyon avroluk bir bonservis bedeli önerdiği iddia edilse de İsveç basınına göre Beşiktaş'ın Hammarby'ye teklifi 650-700 bin avro civarında.

MOHANAD JEAHZE MAÇA ÇIKMAK İSTEMEDİ

Öte yandan Beşiktaş'ın Mohanad Jeahze'ye yaptığı bu transfer teklifine Hammarby yönetiminin sıcak bakmaması İsveç kulübünde büyük bir krize neden oldu. Jeahze, takımının dün İsveç Ligi'nde Varbergs ile oynadığı maçta forma giymek istemedi. Teknik direktör Marti Cifuentes'in ilk 11'de görev vermek istediği oyuncu, sakat olduğunu ve müsabakaya odaklanamadığını ifade ederek oynamayı reddetti. Jeahze maç boyu yedek kulübesinde oturdu. Iraklı futbolcunun, kulübünü transfere zorlamak için böyle bir harekette bulunduğu iddia ediliyor.

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"JEAHZE'NİN TRANSFERİ YAKIN DEĞİL"

Hammarby Sportif Direktörü Jesper Jansson, Jeahze'nin durumuyla ilgili İsveç basınına konuştu ve "Mohanad Jeahze için transfer ne kadar yakın?" sorusuna "Hiç de yakın değil" diyerek cevap verdi.

"ODAKLANAMADIĞI İÇİN MAÇA ÇIKMAK İSTEMEDİ"

Sportif Direktör Jansson, 25 yaşındaki sol bekin maça odaklanamadığını iddia ettiğini ve sahaya çıkmak istemediğini belirtti. Jansson "Biz bir takımız ve Jeahze'nin Hammarby ile sözleşmesi var. O zaman oynamak zorunda." ifadelerini kullandı.

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13 MAÇTA 1 GOL, 5 ASİST

Mohanad Jeahze bu sezon 15 haftası geride kalan İsveç Ligi'nde 13 maçta forma giydi. 1095 dakika sahada kalan Iraklı sol bek 1 gol atarken, 5 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi