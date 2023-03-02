Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa kararı aldığı öğrenildi. Fanatik'ten Umut Eken'in haberine göre; Ahmet Ağaoğlu istifa dilekçesini yazdı ve imzaladı.

AHMET AĞAOĞLU: "BEN BIRAKIYORUM"

Başkan Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin "Olağanüstü kongreye gidelim" önerisine, "Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın" karşılığını verdi.

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AĞAOĞLU'NUN KARARI KESİN

Trabzonspor Yönetimi, 9 imza ile "Olağanüstü kongreye gidelim" kararı aldığı anda Ağaoğlu istifa dilekçesini sunacak. Ahmet Ağaoğlu'nun kararının kesin olduğu ve görevini bırakacağı belirtildi.

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ERTUĞRUL DOĞAN ADAYLIĞA HAZIR

Bu arada Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın da bu gelişme üzerine başkanlık için adaylık çalışmalarına başladı öğrenildi.

"Olağanüstü kongre" talebinin de Ertuğrul Doğan'dan geldiği, Doğan'ın ekonomik sebepleri gerekçe gösterdiği gelen haberler arasında.