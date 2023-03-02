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Spor

Roberto Mancini'den Nicolo Zaniolo açıklaması! ''Galatasaray'a transferi...''

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili ilk kez konuştu. Roberto Mancini, Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray gibi üst düzey bir takımda forma giyecek olmasının faydalı olacağını söyledi.

Star Gazetesi2 Mart 2023 Perşembe 10:09 - Güncelleme:
Roberto Mancini'den Nicolo Zaniolo açıklaması! ''Galatasaray'a transferi...''
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İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Nicolo Zaniolo Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilere konuşan Mancini, Zaniolo'nun sarı kırmızılı kulübe imza atmasını olumlu karşıladığını belirtti.

ROBERTO MANCINI: NICOLO ZANIOLO'NUN GALATASARAY GİBİ ÜST DÜZEY BİR TAKIMDA OYNAMASI FAYDALI OLACAKTIR

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adam, genç futbolcunun transferiyle ilgili olarak "Nicolo'nun Türkiye'deki deneyiminin faydalı olacağını umuyorum çünkü Galatasaray gibi üst düzey bir takımda forma giyecek. Sezon başladığında istikrarlı bir şekilde oynayacaktır." diye konuştu.

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WILFRIED GNONTO'YU ÖRNEK GÖSTERDİ

Roberto Mancini, henüz 19 yaşında olan İtalyan hücum oyuncusu Wilfried Gnonto'nun önce FC Zürich daha sonra da Leeds United'da başarıyla forma giydiğini hatırlatarak, "Umarım diğer oyuncular da onun örneğini takip eder, yurtdışına çıkar ve daha fazla oynama süresi elde eder." ifadelerini kullandı.

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ZANIOLO 11 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Zaniolo, 11 kez forma giydiği İtalya Milli Takımı'ndaki ilk maçına 2019 yılında çıkmıştı. Mancini, 23 yaşındaki futbolcuya son olarak geçtiğimiz kasım ayında Avusturya ile oynanan hazırlık maçında görev vermişti.

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