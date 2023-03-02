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Spor

Sözleşme detayları belli oldu! Arda Güler için 35 milyon avro...

Arda Güler ile Fenerbahçe arasındaki 'yeni sözleşme' görüşmelerinde sona gelindi. Fenerbahçe Yönetimi'nin Arda Güler için 35 milyon avroluk bir serbest kalma bedeli belirlediği, '1500 dakika oynamazsa 5 milyon avro karşılığında serbest kalır' maddesinin ise yeni kontratta yer almayacağı öğrenildi.

Takvim2 Mart 2023 Perşembe 10:49 - Güncelleme:
Sözleşme detayları belli oldu! Arda Güler için 35 milyon avro...
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Fenerbahçe Kulübü, genç yıldızı Arda Güler'in sözleşmesini uzatma konusunda son aşamaya geldi.

ARDA GÜLER İLE 2027'YE...

Sarı- Lacivertliler, genç yıldızının 2025 yılında sona erecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

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SÖZLEŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Teknik direktör Jorge Jesus'un, "Geleceğin yıldızlarından biri olacak" dediği Arda Güler ile imzalanacak yeni sözleşmenin detayları da netleşti.

SERBEST KALMA BEDELİ 35 MİLYON AVRO

Takvim'in haberine göre; Kanarya, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 35 milyon avro civarında bir serbest kalma bedeli ekleyecek. Avrupa kulüplerinin listesindeki futbolcudan önümüzdeki dönemde transferi halinde maksimum gelir elde edilmesi planlanıyor.

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"1500 DAKİKA" ŞARTI KALDIRILIYOR

Fenerbahçe ayrıca yeni sözleşmede, "1500 dakika oynamazsa 5 milyon avro karşılığında serbest kalır" maddesini de kaldıracak. Oyuncunun ailesiyle çok iyi bir iletişimi olan Başkan Ali Koç'un da genç futbolcunun kalmasını çok istediği belirtildi.

18 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST

Bu sezon, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 18 karşılaşmada 481 dakika süre alan Arda Güler, 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

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