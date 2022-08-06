Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon vitrine çıkan ve özellikle Edgar sakatlandıktan sonra süre bulmaya başlayan Ahmetcan Kaplan, kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

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AJAX'TAN AHMETCAN KAPLAN'A TEKLİF

Ajax'ın uzun zamandır 19 yaşındaki stoperi takip ettiği öğrenilirken, Hollanda devi resmi teklif yapma hazırlığında. Trabzonspor'a ilgi kağıdı gönderen Ajax'ın hafta içinde kapıyı çalması bekleniyor.

TRABZONSPOR 10 MİLYON AVRO İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; bordo- Mavili yönetim ise Ahmetcan'ın fiyatını 10 milyon avro olarak belirledi. 2003 doğumlu sol stoperi tek haneli rakamlara bırakmayı düşünmeyen Trabzonspor, transferde tok satıcı rolünü üstlenecek. Karadeniz ekibi olası bir transferde, Ahmetcan'ın bir sonraki satışından pay maddesi olmasını da isteyecek.

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SASSUOLO DA PEŞİNDE

Genç savunmacının bir diğer ciddi talibi ise İtalya'dan Sassuolo. Milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ü kadrosunda bulunduran Serie A'nın başarılı ekibi, aynı Ajax gibi geçen sezondan beri Ahmetcan'ı izliyor.

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18 MAÇTA FORMA GİYDİ

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Ahmetcan, geçtiğimiz sezon 13'ü lig olmak üzere toplam 18 karşılaşmada görev yaptı.