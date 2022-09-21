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Spor

Ahmetcan Kaplan'dan korkutan sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'ın hazırlık kampında çapraz bağlarından sakatlık geçirdi.

21 Eylül 2022 Çarşamba 23:43 - Güncelleme:
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Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül Salı günü İstanbul'da Gürcistan ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve genel sekreter yardımcısı Murat Dülge de takip etti. Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AHMETCAN KAPLAN KADRODAN ÇIKARILDI

Ümit Milli Takım oyuncularından Ahmetcan Kaplan, aday kadrodan çıkarıldı. Gerçekleştirilen antrenman esnasında temas içermeyen bir sol diz yaralanması geçiren ay-yıldızlı oyuncunun dizinde burkulma meydana geldiği aktarıldı. Yapılan değerlendirmeler ve tetkikler sonucunda oyuncunun ön çapraz bağda kısmi yırtık tanısıyla tedavisinin planlandığı ve aday kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

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