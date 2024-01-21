Alan Shearer'den Arsenal'e şampiyonluk tavsiyesi

İngiliz efsane Alan Shearer, Arsenal'in Crystal Palace karşısında aldığı 5-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Shearer, "Crystal Palace, Arsenal'in üst üste aldığı 3 yenilgiden sonra öz güven tazelemesi açısından mükemmel bir rakipti. Palace o kadar zayıf ve pasifti ki Arsenal'e bir an bile sorun çıkarabileceklerini düşünmedim. Palace neredeyse hiçbir şey yapmadı ve hak ettiği bir yenilgi aldı" dedi.

İngiliz futbol adamı sözlerine, "Arsenal ise tatilin ardından yenilenmiş ve enerji dolu görünüyordu. Birlikte hareket etmeleri mükemmel bir başlangıç yapmalarını sağladı. Maçı çok kolay kazandılar ancak tüm bunları söyledikten sonra bile Arsenal'de neyin eksik olduğu konusundaki düşüncemi değiştirmedim" diye devam etti.

Shearer son olarak, "Arsenal, son dönemdeki kötü gidişine rağmen Liverpool'un sadece iki puan gerisinde. Arsenal'in Premier Lig'i kazanmak için çok kaliteli bir santrfora ihtiyacı olduğuna inanmaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.