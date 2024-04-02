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Spor

Alanyaspor, 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor, konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

2 Nisan 2024 Salı 22:30 - Güncelleme:
Alanyaspor, 3 puanı 3 golle aldı!
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 3-0 kazandı.

Alanyaspor, 6. dakikada Ahmed Hassan'ın golüyle öne geçti. Oğuz Aydın, 32. dakikada farkı ikiye çıkaran golü attı.

Ahmed Hassan, 71. dakikada maçın skorunu belirledi ve 2 gol 1 asistle maçın yıldızı oldu.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Alanyaspor, puanını 42'ye çıkardı. Son 5 maçta 4. kez yenilen Gaziantep FK, 31 puanda kaldı ve ateş hattından kurtulamadı.

Alanyaspor, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.

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