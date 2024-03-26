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Spor

Alexander Isak'tan ayrılık sinyali!

Newcastle United'ın yıldız forveti Alexander Isak, yaz transfer sezonu için ayrılık sinyali verdi.

26 Mart 2024 Salı 20:32 - Güncelleme:
Alexander Isak'tan ayrılık sinyali!
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Arsenal'in gelecek transfer dönemindeki hedeflerinden olan Alexander Isak, milli takım kampında geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"BİR ŞEYLER OLABİLİR"

Hazırlık maçında Arnavutluk'u mağlup ettikleri maçın ardından transfer hakkında gelen soruya cevap veren Alexander Isak yakın zamanda Newcastle United'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

İşte Alexander Isak'ın o açıklaması:

"Ben bunu böyle bir şey olarak görüyorum. Herkes yazın geldiğini biliyor ve eğer bir şeyler ortaya çıkarsa bazı şeyler olabilir ama ayrılmayı hiç düşünmedim bile."

30 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 30 resmi maça çıkan Alexander Isak bu karşılaşmalarda 16 gollük skor katkısı sağladı.

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