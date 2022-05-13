Önümüzdeki sezon için transfer planlarını uygulamaya geçen Fenerbahçe yönetimi ve Başkan Ali Koç, İstanbul'a gelen Norveçli santrfor Alexander Sörloth'un menajeri ile bir araya geldi. Sarı-Lacivertli yönetim Sörloth'un temsilcisinden hem Norveçli futbolcunun hem de kulübü Leipzig'in taleplerini dinledi.

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SÖRLOTH'A 4 YILDA 10 MİLYON AVRO MAAŞ

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin de Sörloth için nasıl bir plan izleyeceği de ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli kurmaylar Sörloth'a yıllığı 2.5 milyon avrodan 4 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

LEIPZIG'E 8 MİLYON AVRO BONSERVİS

Alman kulübü Leipzig'e ise 6.5 milyon avro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulunacak. Kiralama ücreti ise 1.5 milyon avro olacak.

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LEIPZIG 12 MİLYON AVRO İSTİYOR

Fenerbahçe Sörloth için toplam 18 milyon avroluk bir bütçe planlaması yaparken Leipzig kulübünün şu andaki düşüncesinin kiralama değil direkt satış olduğu ifade ediliyor. Alman kulübü ayrıca 12 milyon avro bonservis de talep ediyor. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe teklifini hem Sörloth hem de Leipzig'e ilettikten sonra Alman kulübü ile ciddi bir pazarlık içerisine girmesi çok yüksek ihtimal olarak görülüyor.

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FENERBAHÇE ÇOK İSTEKLİ

Fenerbahçe yaklaşık 1.5 aydır Alexander Sörloth ile yakından ilgileniyor. Norveçli golcünün İstanbul'a gelen menajerinden gerekli detaylar öğrenildi. Sarı-Lacivertli kurmaylar şimdi resmi teklif için gün sayıyor. Hem Alexander Sörloth ile hem de Bundesliga ekibi Leipzig ile sıkı bir pazarlığın olması kaçınılmaz gibi görünüyor