İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2022 Pazar / 16 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6352
  • EURO
    15,8372
  • ALTIN
    929.177
  • BIST100
    2494.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor
Spor

Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor

Beşiktaş, Alexander Sörloth için Leipzig kulübüne 6 milyon Euro bonservis bedeli ile birlikte sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif etti. Alman kulübünün Beşiktaş'ın bu teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Takvim17 Nisan 2022 Pazar 10:39 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 10:41
ABONE OL

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek için yaptığı girişimler devam ediyor. Siyah-Beyazlı kurmaylar son olarak Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth için, Alman kulübü Leipzig'e teklifte bulunmuştu.

Valerien Ismael'den yönetime rapor! İşte gitmesini istediği futbolcular

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Takvim'in haberine göre; teklifte Beşiktaş yönetimi Norveçli golcü için Alman kulübüne 6 milyon avro bonservis bedeli ile birlikte, bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay önermişti. Beşiktaş böylece Sörloth transferinde Gedson Fernandes'e uyguladığı taktiğin bir benzerini gerçekleştirmiş oldu. Almanya'dan gelen bilgilere Leipzig kulübü yetkilileri Beşiktaş'a kesin cevap vermemekle birlikte yapılan teklife sıcak bakıyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, Beşiktaş'ın aynı zamanda oyuncunun menajeri ile de temas halinde olduğu ifade edildi.

İsmail Kartal gönderilecek isimleri tek tek açıkladı! 12 futbolcu yolcu

SÖRLOTH ŞİMDİLİK SESSİZ!

Bu arada Sörloth, geçtiğimiz günlerde transferi ile ilgili bir soruya da "Sezon sonunda konuşacağız. Transfer menajerlerimin yürüttüğü bir olay" cevabını vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.