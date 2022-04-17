Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek için yaptığı girişimler devam ediyor. Siyah-Beyazlı kurmaylar son olarak Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth için, Alman kulübü Leipzig'e teklifte bulunmuştu.

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GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Takvim'in haberine göre; teklifte Beşiktaş yönetimi Norveçli golcü için Alman kulübüne 6 milyon avro bonservis bedeli ile birlikte, bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay önermişti. Beşiktaş böylece Sörloth transferinde Gedson Fernandes'e uyguladığı taktiğin bir benzerini gerçekleştirmiş oldu. Almanya'dan gelen bilgilere Leipzig kulübü yetkilileri Beşiktaş'a kesin cevap vermemekle birlikte yapılan teklife sıcak bakıyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, Beşiktaş'ın aynı zamanda oyuncunun menajeri ile de temas halinde olduğu ifade edildi.

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SÖRLOTH ŞİMDİLİK SESSİZ!

Bu arada Sörloth, geçtiğimiz günlerde transferi ile ilgili bir soruya da "Sezon sonunda konuşacağız. Transfer menajerlerimin yürüttüğü bir olay" cevabını vermişti.