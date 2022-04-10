Portekiz'in A Bola gazetesi önceki gün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus ile Lizbon'da bir araya geldiğini iddia etmiş ve bunu da manşetlerine taşımıştı. Son olarak Portekizli gazeteci Pedro Sepuldeva, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon avro istediğini açıkladı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da yıllık 3.5 milyon avronun üzerine çıkmak istemediği de haberde yer aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jorge Jesus'un bir kez daha bir araya geleceği ve orta yolu bulmalarının söz konusu olduğu da gelen haberler arasında.

SİSTEMİ 4-1-3-2...

1954 doğumlu olan Jorge Jesus şimdiye kadar 17 farklı takım çalıştırdı. Görev aldığı her ülkede en az 1 kupa kazandı. 4-1- 3-2 sistemini oynatmayı seven Jorge Jesus, 28 Aralık 2021 tarihinden bu yana takım çalıştırmıyor. Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus ile birlikte Alman teknik adam Joachim Löw ile de ilgileniyor ve temaslarını devam ettiriyor. Fenerbahçeli kurmaylar sezon sona ermeden yene teknik adamın ismini açımlamayı planlıyor.