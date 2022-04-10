İSTANBUL 22°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2022 Pazar / 9 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7443
  • EURO
    16,0958
  • ALTIN
    923.442
  • BIST100
    2393.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Koç, Jorge Jesus ile görüştü! Pazarlığın detayları ortaya çıktı
Spor

Ali Koç, Jorge Jesus ile görüştü! Pazarlığın detayları ortaya çıktı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Jorge Jesus ile görüştüğü ve Portekizli hocanın yıllık 5 milyon avro istediği iler sürüldü.

Takvim10 Nisan 2022 Pazar 12:33 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 12:33
ABONE OL

Portekiz'in A Bola gazetesi önceki gün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus ile Lizbon'da bir araya geldiğini iddia etmiş ve bunu da manşetlerine taşımıştı. Son olarak Portekizli gazeteci Pedro Sepuldeva, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon avro istediğini açıkladı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da yıllık 3.5 milyon avronun üzerine çıkmak istemediği de haberde yer aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jorge Jesus'un bir kez daha bir araya geleceği ve orta yolu bulmalarının söz konusu olduğu da gelen haberler arasında.

SİSTEMİ 4-1-3-2...

1954 doğumlu olan Jorge Jesus şimdiye kadar 17 farklı takım çalıştırdı. Görev aldığı her ülkede en az 1 kupa kazandı. 4-1- 3-2 sistemini oynatmayı seven Jorge Jesus, 28 Aralık 2021 tarihinden bu yana takım çalıştırmıyor. Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus ile birlikte Alman teknik adam Joachim Löw ile de ilgileniyor ve temaslarını devam ettiriyor. Fenerbahçeli kurmaylar sezon sona ermeden yene teknik adamın ismini açımlamayı planlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.