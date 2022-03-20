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Spor

Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni yenerek galibiyet hasretini bitirdi

ING Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni konuk eden Aliağa Petkimspor, rakibini 79-70 yenerek 6 maç sonra galip gelmeyi başardı.

20 Mart 2022 Pazar 15:05 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 15:05
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Maça üç sayılık basketle başlayan konuk Bahçeşehir Koleji farkı açarak ilk çeyreği 10 sayı farkla 24-14 galip bitirdi. İkinci çeyrekte Aliağa Petkimspor toparlansa da Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 35-31 önde girdi. Üçüncü periyotta ise Aliağa Petkimspor hem savunmada hem de hüvumda rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek finale 54-44 önde başladı. Son çeyrekte de rakibine geçit vermeyen İzmir temsilcisi salondan 9 sayı farkla 79-70 galibiyetle ayrıldı.

SALON: Enka

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Kaan Büyükçil (xx), Burak Yılmaz (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 20 (xxx), Ramirez 17 (xxx), Erol Can (xx), Hakan 9 (xxx), Denmon (xx), Perkins 12 (xxx), Metehan (xx), Nusret (xx), Aldridge 21 (xxx), Sinan (xx)

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 2 (xx), Muhammed 8 (xx), Smith 17 (xxx), Oğuz 13 (xx), Berkay 3 (xx), Kartal 2 (xx), Black 3 (xx), Dekker 13 (xx), Erkan 5 (xx), Solomon 4 (xx)

1'İNCİ PERİYOT: 14-24

İLK YARI: 31-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-44

  • Aliağa Petkimspor
  • Bahçeşehir Koleji:
  • Basketbol Süper Ligi

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