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  • ''Allah korusun, kabusa doğru gider...'' Volkan Demirel, Beşiktaş için konuştu
Spor

''Allah korusun, kabusa doğru gider...'' Volkan Demirel, Beşiktaş için konuştu

Volkan Demirel, Beşiktaş'ın deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı. Volkan Demirel, siyah-beyazlıların Kayserispor maçından olumsuz bir sonuç alması durumunda kabusa doğru gideceğini belirtirken, '10. sıradan aşağısı, yıldız oyuncuların oynayabileceği bir yer değil.' ifadelerini kullandı.

3 Aralık 2021 Cuma 23:50 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 00:18
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Beşiktaş'ın Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Volkan Demirel, beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulundu. Haftaya Kayserispor maçında alabileceği herhangi bir olumsuz sonuç için, "Allah korusun, Beşiktaş kabusa doğru gider..." şeklinde konuşurken, siyah-beyazlı taraftarların kötü tezahüratta bulunmaması gerektiğini ifade etti.

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları:

"ALLAH KORUSUN KABUS OLUR"

"Allah korusun, Kayserispor maçında olumsuz bir skorda, Beşiktaş kabusa doğru gider... 10. sıradan aşağısı, yıldız oyuncuların oynayabileceği bir yer değil."

"TARAFTARLARDAN RİCA EDİYORUM"

"Taraftarlardan rica ediyorum. Kayserispor maçı Beşiktaşlılar için çok önemli. Kötü tezahürat ve baskıda Beşiktaş takımı etkilenir. Bunu yapmamalarını rica ediyorum.. Futbol adına, Beşiktaşlılık adına bunu rica ediyorum."

"BEŞİKTAŞLI DEĞİLİM AMA..."

"Beşiktaşlı değilim ama tüm takımını seven insanların bunu yapması lazım. Oraya giden Beşiktaşlıların, kazanmak için, destek olmak için gidecek. Kösteklemeye gitmeyin. Bir tane Beşiktaş, bir tane Fenerbahçe, bir tane Galatasaray var!"

"SEZON SEONU HESAPLAŞIRLAR"

"Siz anlamıyorsunuz ama camialar aşağıya çekiliyor. Yanında ıslıklayanı uyar. Sezon sezonu herkes hesaplaşır. Sezon sonu kimsenin hesabı açık kalmaz. Gelecek sene için herkes yorumunu sonra yapar. Bir tane Beşiktaş var, herkes Beşiktaş için düşünsün."

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