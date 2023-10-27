Anadolu Efes, Yunanistan'da kaybetti

THY EuroLeague'in 5. haftasında Olympiakos ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 75-57 skorla kazandı.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes 2 galibiyette kaldı. Olympiakos ise 3 galibiyete yükseldi.
Salon: Barış ve Dostluk Salonu
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Milos Koljensic (Karadağ)
Olympiakos: Walkup 4, Williams-Goss 14, Canaan 10, Lountzis, Larentzakis 4, Papas, Fall 7, Papanikolaou 14, Brazdeikis 4, Peters 12, Milutinov 6, Tanoulis
Anadolu Efes: Larkin 8, Beaubois, Bryant 10, Clyburn 5, Thompson 9, Pleiss 7, Hollatz, Erkan Yılmaz 2, Zizic 6, Willis 8, Jones 2
1. Periyot: 17-14
Devre: 33-25
3. Periyot: 61-43