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Spor

Ankara'da kazanan yok

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasındaki Gençlerbirliği-Altay karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı. İki takım sahadan 1 puan ile ayrıldı.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 23:07 - Güncelleme:
Ankara'da kazanan yok
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Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasındaki Gençlerbirliği-Altay karşılaşması 0-0 sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Özcan Sultanoğlu

Gençlerbirliği: Angeler, Muhammed Himmet Ertürk, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Abdullah Durak (Dk. 46 Rodrigues), Enes Keskin, Mete Kaan Demir (Dk. 84 Hayrullah Erkip), Erkan Eyibil (Dk. 46 Ikic), Rharsalla (Dk. 69 Torje), Ayovi (Dk. 59 Doukara)

Altay: Eren Karataş, Salih Sarıkaya, Kutay Yokuşlu (Dk. 67 İbrahim Öztürk), Björkander, Naderi (Dk. 55 Efe Sarıkaya), Ceyhun Gülselam, Arda Gezer, Onur Efe (Dk. 55 Deniz Kadah), Tolga Ünlü (Dk. 90+6 Yusuf Tekin), Eren Erdoğan (Dk. 90+6 Özgür Özkaya), Paixao

Sarı kartlar: Dk. 7 Abdullah Durak, Dk. 76 Torje, Dk. 87 Hayrullah Erkip (Gençlerbirliği), Dk. 85 Eren Karataş, Dk. 90+1 Eren Erdoğan (Altay)

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