Anthony Nwakaeme Süper Lig'e dönüyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in performansından memnun olmadığı Kevin N'Koudou'ya Kamerun formasıyla katıldığı Dünya Kupası sonrasında teklif gelmesi halinde hemen satmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, hücum hattının solunu Anthony Nwakaeme'yle takviye etmek istiyor.

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NWAKAEME TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Trabzonspor'la geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından Fırtına'yla yollarını ayırıp Arabistan kulübü Al-Fayha'yla anlaşan 33 yaşındaki yıldız, yeni macerasından hiç memnun kalmadı. Takımının ligde düşme hattında bulunması sebebiyle mutsuz olan Nijeryalı hücumcunun, Türkiye'ye geri dönmeye karar verdiği kaydedildi.

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SÖZLEŞMESİNİ FESHEDERSE BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRECEK

Yıldız futbolcu, ocak ayı için sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, kontratını iptal etmesi halinde yıldız oyuncu için düğmeye basacak.