Anthony Nwakaeme Süper Lig'e dönüyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in performansından memnun olmadığı Kevin N'Koudou'ya Kamerun formasıyla katıldığı Dünya Kupası sonrasında teklif gelmesi halinde hemen satmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, hücum hattının solunu Anthony Nwakaeme'yle takviye etmek istiyor.
Trabzonspor'la geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından Fırtına'yla yollarını ayırıp Arabistan kulübü Al-Fayha'yla anlaşan 33 yaşındaki yıldız, yeni macerasından hiç memnun kalmadı. Takımının ligde düşme hattında bulunması sebebiyle mutsuz olan Nijeryalı hücumcunun, Türkiye'ye geri dönmeye karar verdiği kaydedildi.
Yıldız futbolcu, ocak ayı için sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, kontratını iptal etmesi halinde yıldız oyuncu için düğmeye basacak.