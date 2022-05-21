Anthony Nwakaeme'den yeni sözleşme için çılgın talep!

Romanya'nın Petrolul Ploiesti ve Üniversitatea Cluj, İsrail'in Hapoel Raanana ve Hapoel Beer Sheva takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Anthony Nwakaeme, Medipol Başakşehir ile oynanacak olan maçın ardından bordo-mavili kulüpte 4. sezonunu tamamlayacak ve serbest statüye geçecek.

Trabzonspor Yönetimi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği Nijeryalı oyuncuyla uzun süredir yapılan görüşmelerde somut adım atılamamıştı. Bunun nedeni ise Nijeryalı oyuncunun bordo-mavili kulüpten talep ettiği rakama dayanıyor.

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NWAKAEME TRABZONSPOR'DAN 3 MİLYON 500 BİN AVRO TALEP EDİYOR

"Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan daha çok önemli olduğunu biliyorum" diyen Nwakaeme,'nin, bordo-mavili kulüpten senelik 3 milyon 500 bin avro (58 milyon 952 bin TL) talep ederken, Finansal Fair-Play'in yanı sıra takım içi dengeleri de ön planda tutan Trabzonspor Yönetimi'nin oyuncuya senelik 1 milyon 500 bin avro net maaş ve 500 bin avro da imza parasıyla toplam 2 milyon avro (33 milyon 687 bin TL) teklif ettiği öğrenildi. Bordo-mavili kulübün bu teklifine oyuncu şimdiye kadar olumlu bir cevap vermedi. Nijeryalı yıldız mevcut sözleşmesinde Trabzonspor'dan yıllık 1.5 milyon avro garanti ücret alıyordu.

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KONTRATI HAZIR

Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncuya yaptığı 2 milyon avroluk teklif üzerinden sözleşmeyi imzalaması için hazır tutarken, Nwakaeme ise Karadeniz ekibine henüz olumlu yanıt vermedi.