Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oluyor! İşte alacağı ücret

Süper Lig'de oynadığı 3 maçın sonunda 6 puan toplayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

ANTHONY NWAKAEME İMZAYA KALDI

Habertürk'ün haberine göre; 5 Eylül'de bitecek olan transfer periyodunda takıma takviyeler yapmak isteyen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, geçtiğimiz sezon şampiyon olan Trabzonspor'la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme transferini imzaya bıraktı.

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NWAKAEME DE GALATASARAY'I İSTİYOR

Geçen sezon attığı 15 golün yanı sıra yaptığı 10 asistle toplamda 25 kez skora katkı sağlayarak bordo-mavililerin şampiyonluğunda en önemli paya sahip olan Nijeryalı oyuncu, yeni sezonda parçalı formayı terletmek istiyor.

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YILLIK ÜCRETİ 1.5 MİLYON AVRO

Trabzonspor'dan zam alamayınca ayrılan Nwakaeme, 1.5 milyon avro civarındaki yıllık maaşıyla sarı-kırmızılı takıma imza atacak.

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2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Kerem ve Yunus'u forma rekabetine sokmak isteyen teknik direktör Okan Buruk da 33 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin gerçekleşmesini bekliyor. Cimbom'un Nwakaeme ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.