Arda Güler için anlaşma sağlandı! Başkan açıkladı

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Arda Güler'in başka bir takıma transferi halinde Gençlerbirliği'ne ödenecek yüzde 20'lik pay için Ankara ekibiyle söz kesti.

Göztepe'de Ali Akman fiyaskosu

NİYAZİ AKDAŞ'DAN ARDA GÜLER MÜJDESİ

Ajansspor'a konuşan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Sarı-Lacivertli taraftarların beklediği müjdeyi verdi.

Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye transferi Ronaldo'ya bağlı!

"PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Başkan Akdaş, "Fenerbahçe ile söz kestik, prensipte anlaştık. Belirtilen rakamlar da üç aşağı beş yukarı doğru. (2.5 milyon avro) Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şu anda yurt dışında. Ali Bey geldikten sonra da yüz yüze görüşeceğiz ve aksilik olmazsa son noktayı koyacağız" dedi.

Fenerbahçe'de 5 milyon avroya 2 ayrılık!

PAKET TRANSFERLER MASADA

Devre arasında transfer tahtasını açmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Akdaş, "Transfer tahtamızı açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fenerbahçe'den de talip olduğumuz futbolcular var. Arda Güler'le birlikte bir paket de söz konusu." diye konuştu.