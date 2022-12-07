Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye transferi Ronaldo'ya bağlı!

Ocak transfer döneminde stoper ve sol beke transfer yapmak isteyen Fenerbahçe ardı ardına gelen sakatlıkların ardından rota değiştirdi. Fenerbahçe'nin hedefinde Dünya Kupası'nda da oynadığı futbol ve attığı 2 golle göz dolduran Kamerunlu Vincent Aboubakar var.

PEDRO VE VALENCİA SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin Brezilya asıllı İtalyan futbolcusu Joao Pedro, Raya Valecano ile yapılan hazırlık maçında sakatlandı. Futbolcunun sezonu kapatmış olabileceği belirtiliyor. Yine Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla başarılı maçlar çıkaran Enner Valencia dizine aldığı darbe nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

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VİNCENT ABOUBAKAR HEDEFTE

Forvet mevkisinde Michy Batshuayi ve Serdar Dursun bulunan sarı lacivertliler bu bölgeyi Kamerun ile Dünya Kupası'nda Sırbistan ve Brezilya ağlarını sarsan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar ile güçlendirmek istiyor. Aboubakar, Sırbistan karşısında 1 de asist yapmıştı.

AL-NASSR İLE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Fanatik'in haberine göre; Aboubakar için Al-Nassr ile görüşmeler kısa süre içerisinde başlayacak. Sarı lacivertlilerin masaya kiralık formülüyle oturacağı belirtiliyor.

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SUUDİ ARABİSTAN'DA YABANCI SINIR VAR

Suudi Arabistan'da da aynı Türkiye gibi yabancı sınırlaması bulunuyor. Hatta Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, önceki günlerde yabancı sınırıyla ilgili "Kalite olarak düşük diyebileceğimiz Arabistan ve Türkiye gibi liglerde var bu sınır. Bu yüzden futbol gelişmiyor" ifadesini kullanmıştı.

CRİSTİANO RONALDO FAKTÖRÜ

İşte burada Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun imzası kritik bir önem kazanıyor. İspanyol basını, Ronaldo'nun ocak transfer döneminde Al-Nassr ile anlaştığı iddia ediyor.

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RONALDO GELİRSE ABOUBAKAR GİDECEK

Ronaldo'nun imza atması durumunda Al-Nassr, yabancı sınırından dolayı bir oyuncuyu elinden çıkarmak zorunda. Bu ismin Kamerunlu Vincent Aboubakar olması bekleniyor. Aboubakar da Türkiye seçeneğine olumlu yaklaşıyor.

FENERBAHÇE KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNACAK

Fenerbahçe yönetiminin önceliği kiralama. Sarı lacivertliler, Suudi Arabistan takımından yüksek ücret alan Aboubakar'ın maaşının bir kısmını ödeme teklifini yapacak. Şartlar uygun olursa futbolcunun bonservisinin de alınabileceği belirtiliyor.